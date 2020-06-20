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Битвы взглядов перед турниром по смешанным единоборствам

Битвы взглядов перед турниром по смешанным единоборствам

Из 12-ти боев турнира в Лас-Вегасе UFC on ESPN 11 главным станет противостояние супертяжей из США и России.

Американец Кертис Блэйдс, занимающий 3-е место в рейтинге промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC), подерется с россиянином Александром Волковым.

Блэйдс считается фаворитом этого противостояния. В его послужном списке 13 побед в 16-ти боях. Волков из своих 38-ми поединков выиграл 31.

На взвешивании Блэйдс завесил на 118,4 кг, вес Волкова составил 112 кг.

В ходе битвы взглядов Блэйдс и Волков, как и полагается главным персонам мероприятия, последними из всех участников предстоящего турнира посмотрели друг другу в глаза.


Агентство Телевидения Новости

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