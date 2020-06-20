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Украинцы могут провести летний отпуск в Черногории

Украинцы могут провести летний отпуск в Черногории

Правительство Черногории разрешило въезд на территорию страны туристам из Украины. При этом наши граждане должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов с момента прибытия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Черногории.

"Страны, жители которых могут въехать в Черногорию, если они предоставят отрицательный тест ПЦР-тест на SARS-CoV-2, осуществленный аккредитованными лабораториями, - это Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Турция, Израиль, Польша, Румыния, Италия и Украина. Тест должен быть сделан не более 48 часов с момента прибытия", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения вступают в силу в полночь в воскресенье, 21 июня.

В Черногории ввели правила зон для въезда в страну. Странам из зеленой зоны разрешен въезд без ограничений, желтой - с отрицательным ПЦР-тест на COVID-19. Странам из красной зоны запрещен въезд в Черногорию. Украина вошла в желтую зону.

Агентство Телевидения Новости

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