Месси спровоцировал массовую потасовку в футбольном матче

В 30-м туре чемпионата Испании по футболу "звезда" "Барселоны" Лионель Месси не забил, зато поскандалил.

"Барселона" встречалась в гостях с "Севильей". Матч завершился вничью - 0:0.

В компенсированное же время к первому тайму сдали нервы у Месси. Он толчком уложил на землю Диего Карлоса из "Севильи", после чего началась потасовка. Правда арбитр, видимо из-за авторитета Месси, не дал ему не то что красную, а даже желтую карточку.

"Барселона", располагаясь во главе турнирной таблицы, после этой ничьи опережает мадридский "Реал" на 3 очка. При этом у "Реала" игра в запасе.





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