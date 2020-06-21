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В Харьковской области - 26 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки
За сутки в Харьковской области зарегистрировано 26 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным Лабцентра, также зафиксированы 52 новых подозрения на коронавирус.
По состоянию на 21 июня в Харьковской области - 1805 заболевших, из них 69 человек умерли, 849 - выздоровели.
Так, с начала регистрации случаев заболевания коронавирусом на Харьковщине зарегистрированы 2895 случаев подозрений на COVID-19, из них 844 – опровергнуты и 246 случаев остаются под подозрением.
69 человек скончались, 849 - выздоровели.
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