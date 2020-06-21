В Харьковской области - 26 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

За сутки в Харьковской области зарегистрировано 26 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным Лабцентра, также зафиксированы 52 новых подозрения на коронавирус.

По состоянию на 21 июня в Харьковской области - 1805 заболевших, из них 69 человек умерли, 849 - выздоровели.

Так, с начала регистрации случаев заболевания коронавирусом на Харьковщине зарегистрированы 2895 случаев подозрений на COVID-19, из них 844 – опровергнуты и 246 случаев остаются под подозрением.

69 человек скончались, 849 - выздоровели.

Агентство Телевидения Новости