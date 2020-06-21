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Сегодня в Украине отмечают День медика

Сегодня в Украине отмечают День медика

Сегодня сотрудники сферы здравоохранения Украины отмечают свой профессиональный праздник.

День медика в Украине, а также Беларуси и России, отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В 2020 году этот день выпал на воскресенье, 21 июня.

В Украине праздник был установлен в 1994 году.

Тогдашний президент Леонид Кравчук подписал соответствующий указ от 3 июня "в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины".

Помимо Дня медика, существует также Международный день медицинских сестер (12 мая) и Международный день врача (первое воскресенье октября).

В настоящее время ввиду ситуации, сложившейся в Украине и мире из-за распространения коронавируса, профессия медиков приобрела особую важность и значение.

Сегодня миллионы медработников спасают жизни, в том числе, и зараженных коронавирусной болезнью. Нередко они и сами становятся жертвами данного заболевания.

 

Агентство Телевидения Новости

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