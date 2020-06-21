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В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке: повреждены несколько этажей
Сегодня утром в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
«21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДСНС и Национальной полиции.
От ГСЧС привлечено 46 человек личного состава и 9 единицы техники.
Информация уточняется.
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