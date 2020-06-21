Количество жертв коронавируса в Украине превысило тысячу человек
В Украине за сутки зафиксировано 735 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
«21 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 36560 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1002 - летальные, 16509 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 735 новых случаев. Всего проведено 563 194 тестирования методом ПЦР», - сказано в сообщении.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по областям следующая:
Винницкая область - 1647 случаев;
Волынская область - 1782 случая;
Днепропетровская область - 1042 случая;
Донецкая область - 362 случая;
Житомирская область - 1257 случаев;
Закарпатская область - 2149 случаев;
Запорожская область - 554 случая;
Ивано-Франковская область - 2015 случаев;
Кировоградская область - 620 случаев;
г. Киев - 4325 случаев;
Киевская область - 2208 случаев;
Львовская область - 3780 случаев;
Луганская область - 72 случая;
Николаевская область - 358 случаев;
Одесская область - 1266 случаев;
Полтавская область - 291 случай;
Ровенская область - 2872 случая;
Сумская область - 257 случаев;
Тернопольская область - 1688 случаев;
Харьковская область - 1805 случаев;
Херсонская область - 186 случаев;
Хмельницкая область - 622 случая;
Черновицкая область - 4324 случая;
Черкасская область - 603 случая;
Черниговская область - 475 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 июня 2020 в Центр поступило 881 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 79 075 сообщения о подозрении на COVID-19.