Количество жертв коронавируса в Украине превысило тысячу человек

В Украине за сутки зафиксировано 735 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

«21 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 36560 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1002 - летальные, 16509 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 735 новых случаев. Всего проведено 563 194 тестирования методом ПЦР», - сказано в сообщении.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по областям следующая:

Винницкая область - 1647 случаев;

Волынская область - 1782 случая;

Днепропетровская область - 1042 случая;

Донецкая область - 362 случая;

Житомирская область - 1257 случаев;

Закарпатская область - 2149 случаев;

Запорожская область - 554 случая;

Ивано-Франковская область - 2015 случаев;

Кировоградская область - 620 случаев;

г. Киев - 4325 случаев;

Киевская область - 2208 случаев;

Львовская область - 3780 случаев;

Луганская область - 72 случая;

Николаевская область - 358 случаев;

Одесская область - 1266 случаев;

Полтавская область - 291 случай;

Ровенская область - 2872 случая;

Сумская область - 257 случаев;

Тернопольская область - 1688 случаев;

Харьковская область - 1805 случаев;

Херсонская область - 186 случаев;

Хмельницкая область - 622 случая;

Черновицкая область - 4324 случая;

Черкасская область - 603 случая;

Черниговская область - 475 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 июня 2020 в Центр поступило 881 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 79 075 сообщения о подозрении на COVID-19.





Агентство Телевидения Новости