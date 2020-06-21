Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:23
Просмотров: 110

На Салтовке в канаве с водой нашли авиабомбу

На Салтовке в канаве с водой нашли авиабомбу

На Салтовке сегодня утром нашли в канаве с водой недалеко от дома №45 на ул. Гвардейцев Широнинцев старый боеприпас.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Боеприпас, которым оказалась авиационная осколочная бомба времен Второй мировой войны весом 2,5 кг (АО-2,5), случайно обнаружили работники одного из заведений Московского района. Она  находилась примерно на полуметровой глубине в воде.

Прибывшие к месту происшествия пиротехники изъяли бомбу и обезвредили ее на специальной подрывной площадке путем подрыва. Они также обследовали прилегающую территорию с помощью металлоискателя и других опасных предметов не обнаружили.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 