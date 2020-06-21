Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заболевших COVID-19

Киев впервые с середины апреля стал лидером по количеству заразившихся коронавирусом в Украине. Согласно статистике СНБО, по состоянию на 21 июня в столице заболели 4325 человек.

Таким образом Киев обошел Черновицкую область, где зафиксировано 4324 инфицированных.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 73 жителей столицы, один человек умер.

"Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет. И три девочки, которым 1, 4 и 11 лет. 28 мужчин от 22 до 83 лет и девятилетний мальчик. Заболели в том числе и трое медиков", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в столице в результате COVID-19 умерли 98 человек. По этому показателю Киев занимает третье место после Черновицкой и Львовской областей.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у 735 человек. Общее количество смертей превысило тысячу.

Агентство Телевидения Новости