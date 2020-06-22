Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 681 новых случаев

По состоянию на утро понедельника, 22 июня, в Украине еще 681 случай заражения коронавирусом. Общее число больных составляет 37 241. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Больше всего случаев коронавируса в Киеве (4368), Черновицкой области (4357), Львовской области (3980), Ровенской области (2963), Киевской области (2236).

С начала эпидемии болезнь удалось преодолеть 16 642 нашим соотечественникам.

"22 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 37 241 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 012 летальные, 16 642 пациента выздоровели", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за все время эпидемии было проведено 569 589 тестирований методом ПЦР. При этом за сутки - 6 395.

Агентство Телевидения Новости