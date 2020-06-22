Понедельник без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская) (ч/с), ул. Инициативная, 4 (п. №14, спаренный стояк), ул. Маршала Малиновского, 24 (п. №1), 26 до 20:00 22.06.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Героев Труда, 17 (п. №4), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №13) до 17:00 22.06.20 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 22 (п. №4), 24, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №2, стояк) до 20:00 22.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 22.06.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №6, стояк) до 20:00 22.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 75 (п. №5, стояк), ул. Архитекторов, 30 (п. №3, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 22.06.20 г.

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