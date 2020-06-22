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Для украинцев создали онлайн-карту планирования путешествий во время пандемии

Для украинцев создали онлайн-карту планирования путешествий во время пандемии

Министр иностранных дел презентовал интерактивную карту для планирования путешествий за границу во время пандемии. Сейчас карта работает в тестовом режиме. Об этом Дмитрий Кулеба сообщил во время видеообращения. Карта существует по следующей ссылке: tripadvisor.mfa.gov.ua.

Министр рассказал, что у карты есть два уровня информации: режим въезда для граждан Украины в зарубежную страну и режим транзитного проезда. Зелеными обозначены страны, в которые въезд разрешен всем, желтыми - с видами на жительство, а оранжевыми, куда въезд запрещен.

Вы находите страну, которая вас интересует, кликаете и читаете базовую информацию о том, в каком режиме работает авиатранзит через эту страну. Информацию на сайте будут обновлять.

Для пользования картой также нужно зарегистрироваться в системе "Друг". Министр отметил, что это не для сбора информации о гражданах, а для помощи в случае проблем.

Агентство Телевидения Новости

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