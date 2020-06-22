В Харькове пойманы хакеры, которые похищали деньги с банковских карт

На Харьковщине контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили группировку, участники которой похищали деньги с банковских карточек методом вмешательства в работу банковских систем. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По предварительной версии следствия, в состав группы входило 15 человек. Они использовали вредоносное программное обеспечение, через которое похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные. В частности, через электронные платежные сервисы, в том числе запрещены в Украине российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в отечественных и банках РФ и присваивали их.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства правоохранители провели в Харькове 16 обысков по месту работы хакерского центра и по месту жительства фигурантов.

Во время следственных действий обнаружено более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ. Также изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем 12 млн гривен, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Сейчас решается вопрос о сообщение членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных средств, а также их распространение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к махинациям.

Агентство Телевидения Новости