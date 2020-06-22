Чернобыльцы снова пикетируют диспансер радиационной защиты и грозятся начать голодовку

Чернобыльцы, госпитализированные в Харьковский областной диспансер радиационной защиты, намерены начать голодовку. Об этом говорится в их обращении к председателю Харьковской облгосадминистрации, председателю Харьковского облсовета, народным депутатам, депутатам местных советов, представителям правоохранительных органов и СМИ. Текст обращения участники протеста зачитали сегодня, 22 июня, у диспансера, пишет "Суспільне".

"Предупреждаем власть, что мы будем защищать свою жизнь и больницу от противоправных посягательств всеми доступными средствами. Пациенты диспансера, находящиеся на стационарном лечении, намерены начать голодовку", - говорится в обращении.

По информации директора медучреждения Ирины Пироговой, сейчас на лечении около 40 чернобыльцев.

Протестующие утверждают, что больница не отвечает требованиям для борьбы с СOVID, заведение расположено слишком близко к городскому парку, а среди персонала диспансера отсутствуют инфекционисты.

"В условиях, когда на лечении в диспансере находятся люди, которые не инфицированы СOVID-19, фактически совершается покушение на акт биологического терроризма. По нашей информации, есть возможность разместить СOVID- ольных в других лечебных учреждениях города и области, в том числе - пустующих", - говорится в обращении чернобыльцев.

Письмо подписали представители организаций чернобыльцев Владимир Проскурин, Анатолий Винник, Анатолий Губарев, Анатолий Шевченко.

Напомним, что 19 июня председатель Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Алексей Кучер заявил, что в ближайшие дни чернобыльскую больницу откроют для приема COVID-больных.

Агентство Телевидения Новости