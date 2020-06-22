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Милевский забил гол практически с линии ворот

Милевский забил гол практически с линии ворот

Бывший нападающий сборной Украины футболист брестского "Динамо" Артем Милевский сумел таким образом выбрать позицию, что не попасть в ворота было просто невозможно.

В матче 14-го тура чемпионата Беларуси против "Городеи" Милевский открыл счет, получив мяч на голову буквально в метре от уже пустых ворот соперника.

В итоге этот матч завершился победой "Динамо" - 3:1.

В турнирной таблице чемпионата Беларуси лидирует, набрав 30 очков, борисовский БАТЭ. На втором и третьем местах солигорский "Шахтер" - 26 очков и брестское "Динамо" - 25.


Агентство Телевидения Новости

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