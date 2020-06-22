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Часть Холодногорского района на сутки оставят без воды

Часть Холодногорского района на сутки оставят без воды

В связи с проведением ремонтных работ на водоводе по пер. Пащенковскому, 15, с 9:00 23 июня до 8:00 24 будет прекращено водоснабжение в части Холодногорского района. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды не будет в частном секторе и части многоквартирных домов по ул. Большой Панасовской, ул. Лозовской, ул. Пащенковской и пр.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Агентство Телевидения Новости

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