Часть Холодногорского района на сутки оставят без воды

В связи с проведением ремонтных работ на водоводе по пер. Пащенковскому, 15, с 9:00 23 июня до 8:00 24 будет прекращено водоснабжение в части Холодногорского района. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды не будет в частном секторе и части многоквартирных домов по ул. Большой Панасовской, ул. Лозовской, ул. Пащенковской и пр.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

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