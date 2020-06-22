Украинцы против дистанционного обучения - петиция

На сайте Офиса президента зарегистрировали электронную петицию, в которой призывают Владимира Зеленского запретить в Украине дистанционное обучение школьников. В петиции говорится о том, что такая форма обучения приводит к "моральному обнищанию" детей.

"Поддерживаю петицию о запрете дистанционного обучения детей, а вернуть к обучению в школе. Так как дистанционное обучение не дает такого качества обучения, как в школе может дать учитель, а лишь приводит к "моральному обнищанию" наших детей", - говорится в петиции.

Петицию зарегистрировали 22 июня, за это время под ней подписались более 800 человек. Для того, чтобы президент рассмотрел обращение, необходимо 25 тысяч подписей. Для того чтобы их собрать осталось есть 92 дня.

Напомним, школьников, как и студентов, перевели на дистанционное обучение в рамках карантина, объявленного в марте по всей стране из-за распространения коронавируса. 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн, в рамках которого в эфирах украинских телеканалов выкладывались 11 школьных дисциплин. В течение двух месяцев проект набрал 15,6 млн просмотров на YouTube-канале.

Позже ученые-физики, представители научных учреждений НАН Украины, некоторые университеты и украинские школы обратились к президенту Украины Володимиру Зеленському с письмом-жалобой на ненадлежащий уровень подготовки телеурокоа Всеукраинской школы онлайн, заявив, что "выход учителей из класса" продемонстрировал низкий уровень их профессиональной подготовки, а онлайн-уроки по физике для 11 класса - недостаточный уровень преподавания устоявшихся понятий.

Образовательное агентство города Киева провело исследование о дистанционном обучении в столице, социологи опросили 34 тысячи учеников, родителей и учителей Киева. Согласно результатам исследования, в Киеве дистанционным обучением охвачено 78% школьников. То есть каждый пятый ребенок школьного возраста во время карантина не учился дистанционно. При этом опрос учащихся, родителей и учителей показал, что очное обучение в аудиториях нравится им больше, чем дистанционное, - об этом сказали 70% учеников, 90% учителей и 80% родителей.

Агентство Телевидения Новости