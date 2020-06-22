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Дубай готовится принимать туристов

Дубай готовится принимать туристов

Власти Дубая разрешили принимать иностранных туристов с 7 июля. Все приезжие должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сделать его в аэропорту, сообщили власти эмирата. В начале года Дубай внесли в рейтинг лучших городов и стран, которые нужно посетить в 2020 году. 

Отмечается, что если результат на COVID-19 будет положительным, туристов направят на 14-дневный карантин.

По состоянию на сегодня, 22 июня, в Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрировано почти 45 тысяч случаев заражения коронавирусом и 302 смерти.

Агентство Телевидения Новости

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