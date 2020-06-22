Столкновение четырех авто в Печенегах: три человека в больнице, виновник ДТП сбежал

Накануне в 13:00 на Артемовской дамбе на трассе Печенеги-Мартовая Audi врезался в припаркованные у обочины Volkswagen и Nissan, который, в свою очередь, столкнулся с автомобилем Skoda.

Пострадал 12-летний мальчик, находившийся рядом с припаркованным Nissan: ребенок был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой помощи. Также травмы получили 34-летний пассажир Audi и 80-летняя женщина, которая в момент аварии находилась в микроавтобусе Volkswagen.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, 32-летний водитель Audi скрылся с места аварии. Но, по информации правоохранителей, ночью около 01:30 мужчина позвонил в полиции и сообщил, что совершил ДТП.

Для прохождения медосмотра, в том числе и на предмет алкогольного опьянения, мужчина был доставлен в местную больницу. После оказания медпомощи водитель был отпущен домой, каким был результат теста на алкоголь и наркотики – не уточняется.

Информация зарегистрирована в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости