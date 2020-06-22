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Боксер во время боя 5 раз побывал в нокдауне

Боксер во время боя 5 раз побывал в нокдауне

Удивительно стойкий боксер очень много пропускал, но не желал сдаваться.

В польском городе Арламов состоялся вечер бокса, главным поединокм которого был бой во втором среднем весе (до 76,2 кг) между поляком Робертом Парзечевски и Сладаном Джанджанином из Боснии.

Парзечевски один раз отправил соперника в нокдаун в 1-м раунде, дважды - во 2-м, один раз в 3-м и один раз - в 5-м. Джанджанин неизменно поднимался.

В итоге бой продлился все 8 отведенных регламентом раундов, по итогам которых все судьи единогласно отдали Парзечевски победу по очкам с разгромным счетом 80:68.


Агентство Телевидения Новости

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