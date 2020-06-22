"Реагировать жестче": Кучер призвал полицию усилить контроль за соблюдением карантина

Харьковщина была на грани возвращения к жесткому карантину. На утреннем заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности карантин продлили до 31 июля и масочный режим и другие ограничительные меры - никоим образом не ослабили, потому как по словам главы ХОГА Алексея Кучера эпидситуация в регионе остается стабильно негативной.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Динаміка негативна, кількість хворих у нас збільшується, і це дуже погано. Якщо до п’ятниці ми рахували 7 днів ви знаєте, що один з показників - це інцедентність і ми вже вийшли на показник який перевищив 12 осіб зі 100 тис населення. Якщо б з п’ятниці по сьогоднішній день ситуація не змінилась, то ми б повинні були взагалі посилювати карантинні заходи.

Сейчас по словам заведующей отделением особо опасных инфекций областного лабцентра Анны Сухоруковой именно в Харькове показатель заболеваемости превышает допустимую норму.

Анна Сухорукова, зав. отделением особо опасных инфекций областного лабцентра

Показники захворюваності дуже несприятливі. З районів області показник перевищує тільки у Богодухівському районі де він складає 13.1, ну, це якби наслідки спалаху який ми реєстрували на минулому тижні серед молоді міста Богодухова.

В некоторых районах заболеваемость все же снизилась — это Харьковский, Чугуевский и Дергачевский. Впрочем, к следующему этапу ослабления карантина регион сможет перейти только в случае, если динамика заболеваемости во всей области будет стабильно улучшаться хотя бы в течение недели. Теперь же из-за того, что горожане откровенно пренебрегают карантином глава ХОГА, призвал полицию еще более жестко реагировать на нарушения. Начальник главного управления полиции области заверил, что особое внимание будет уделяться общественному транспорту и собственно всем местам большого скопления людей.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Ситуація загрозлива тому Національна поліція з сьогоднішнього дня буде більш активно здійснювати перевірки причому перевірки тих закладів які визивають найбільшу тривогу це заклади харчування, ресторани, кафе, ринки де продається все це. Нічні клуби, розважальні заходи, пляжі.

Так как большинство из перечисленного – частная собственность полиция будет приходить вместе с «Госпотребслужбой». Ответственность ложиться на владельцев заведений, говорит Сокуренко, с посетителями же в основном проводить разъяснительную работу. Полицейские будут следить за масочным режимом, соблюдением социальной дистанции, а также обязательным наличием средств гигиены и антисептиков.

Ирина

Не носять маски, не носять і я бачите зняла тільки що.

Ярослав

А зачем это нужно? Многие думают, что это так - шутки.

Оксана

Есть люди, которые не носят категорически ну конечно не хотелось бы чтобы карантин усилили, потому что очень условия сложные для жизни, для работы.

Артур

Мне кажется, вот эти вот всякие полумеры не совсем эффективны, потому что это не решает в принципе проблем.

В данный момент на Харьковщине уже 1811 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 866 человек победили коронавирусную болезнь. 69 человек умерли.

Агентство Телевидения Новости