«Скорые» прорывались в диспансер радиозащиты под прикрытием полиции

Полиция, беспорядки и три уголовных производства. Всё – из-за открытия в Харькове второй базовой больницы для приема больных с COVID-19. Против того, чтобы в диспансер радиационной защиты везли таких пациентов, выступают представители чернобыльских организаций. Опасаются, что не смогут больше там лечиться.

Через границу спецназовцев автомобиль «скорой» пытается проехать на территорию областного диспансера радиационной защиты. Происходят столкновения с полицией. Полиции и «скорым» пытаются помешать представители чернобыльских организаций. Они с утра пикетируют здание диспансера. Так же пикетчики встречают и три других «скорых»

Полицейские снимают ворота. Наконец, медикам и полиции удается освободить путь ко входу. Медики в защитных костюмах заносят в больницу носилки с пациентом.

ВЛАДИМИР ПРОСКУРИН, участник пикета:

Скорые сюда не поедут. У нас госпитализированные, зайдите на сайит и посмотрите, можно ли смешивать больных инфицированних с больными неинфицированными.

А так всё начиналось. Утром около сотни пикетчиков собрались возле одного корпусов диспансера, который готовили для приема пациентов с коронавируса. Этот диспансер - медучреждение так называемой «второй волны» для госпитализации людей с COVID-19 или подозрением. Так решили в Кабмине. Сейчас, когда областная инфекционная больница заполнена полностью, время задействовать и его. Большая часть здешних медиков отказалась работать с больными COVID-19. В то же время диспансер таки готовили для приема таких пациентов.

ИРИНА ПИРОГОВА, в.о. директора Харьковского областного диспансера радиационой защиты:

В першу чергу, це засоби індивідуального захисту та колективного захисту. Опять же, кисень. Також з апаратів мобільний ренгтгенівський апарат. Апарати ШВЛ ми не получали.

С «чернобыльцами» общается заместитель директора профильного областного департамента. Уверяет, те знали, что здесь будут лечить больных COVID-19.

ГЕННАДИЙ БОНДАРЧУК, зам. директора областного департамента охраны здоровья:

«Чорнобильцям» роз’яснювали: лікарня визначена постановою кабінету міністрів для прийому з пацієнтів з вірусною хворобою. На сьогодняшній день сюди переведені пацієнти, які мають негативний ПЦР- тест в процесі лікування на проведенні другого етапу їх лікування.

Всего в диспансер привезли четыре таких пациентов. Их разместили в отдельном корпусе. В беспорядках, что случились днём ​​во дворе диспансера, травмированы трое полицейских. У них - черепно-мозговые травмы и ушибы. К вечеру в полиции сообщили: по результатам этих событий расследуют три дела. Это - хулиганство, блокирование дороги и насилие в адрес правоохранителей.

Агентство Телевидения Новости