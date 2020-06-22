"Каждый раз обещают на этой неделе". Работники "Электротяжмаша" устроили забастовку и требуют погасить задолженность по зарплате

Около сотни человек сегодня утром не приступили к работе, а собрались у административного корпуса. Требовали выплатить задолженность по зарплате. Сейчас это долг в размере 10 процентов за апрель и за весь май. Марина говорит, люди вышли, потому что директор обещал выплаты в пятницу. Однако ей средства так и не пришли, а терпение лопнуло.

Марина, сотрудница завода

Каждый раз обещают на этой неделе, на этой неделе. ну и эта неделя проходит, а сумма не предоставляется. Апрель еще не выплатили полностью. И за май еще ничего не заплатили. Люди работают, им надо оплачивать, детей кормить, себя кормить, одеваться, обуваться. Настроение не очень хорошее

Задержка зарплаты, да. Задерживают зарплату больше чем на месяц. - Директор комментирует ситуацию? - Ждут денег на завод

На заводе был пикет. - Слышали что-то о нем? - Конечно. - А почему люди собрались? - Ну, невыплаты. Невыплаты зарплаты

Заводчане говорят, обращались лично к председателю ХОГА Алексею Кучеру, и кроме его обращений в Офис Президента и Кабмин более действенной помощи не получили. Зато говорят, ситуация на заводе может быть угрозой для социально-экономической ситуации всего региона, тем более, накануне местных выборов.

Эксперты констатируют и серьезные проблемы с подготовкой к работе завода в 2021 году. Ведь на сегодня завод не заключил производственных договоров на плановый объем производства. Не предоставило информацию по контрактам на следующий год во время брифинга и руководство.

Людмила Савюк, директор по работе с персоналом и социальным вопросам

Зараз основні напрямки, контракти за якими працює завод ? ... Залишу без відповіді, бо це не моя компетенція

По оценкам экспертов "Электротяжмаш" может остановиться уже месяцев через 5.

Агентство Телевидения Новости