Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 23 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:25 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: пер. Коксовый (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), ул. Свинаренко, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 23.06.20 г.

Индустриальный район:

ул. Мира, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 23.06.20 г.

Киевский район:

ул. Саперная, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 23.06.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 23.06.20 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 24/17 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 23.06.20 г.; проезд Стадионный, 8/4 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 9/3 (п. №3, стояк) до 20:00 23.06.20 г.

Основянский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5 (п. №2, стояк) до 20:00 23.06.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №1, подъезд) до 20:00 23.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Маршала Малиновского, 24 (п. №1), ул. Волонтерская (Социалистическая), 56 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 156 (п. №4, стояк) до 20:00 23.06.20 г.; ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №3, стояк), ул. Сергея Борзенко, 7 (п. №2) до 20:00 24.06.20 г.

Шевченковский район:

пер. 23 Августа, 1 (п. №3, стояк), ул. Есенина, 1 (п. №2, стояк), ул. Космическая, 25 (п. №3, стояк) до 20:00 23.06.20 г.

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