Реконструкция трамвайного переезда на Южном вокзале почти за 30 миллионов гривен: документы по тендеру изучают правоохранители

Харьковских правоохранителей заинтересовала реконструкция трамвайного переезда ул. Котляра - заезд на разворотный круг «Южный вокзал», тендер на которую составил 29,70 млн грн.

Суд предоставил прокуратуре доступ к документам Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета по тендеру на данную реконструкцию. Об этом стало известно из постановления Ленинского районного суда г. Харькова от 21 февраля.

Как указывается, в апреле 2019 года ООО «Современные Технологии инфраструктуры» выиграло подряд относительно реконструкции трамвайного переезда ул. Котляра - заезд на разворотный круг «Южный вокзал» за 29,70 млн грн. При этом отмечается, что бетон был вдвое дороже прайса на сайте группы «Ковальская», а рельсы - на 16% дороже тендеров КП «Киевпастранс» в 2018 году.

В ноябре 2019 года Холодногорский отдел Харьковской местной прокуратуры №1 и Холодногорский ОП ГУНП в Харьковской области начали уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК, а именно - относительно присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением повторно или по предварительному сговору группой лиц.

«Основанием для этого в постановлении указана публикация «Наших денег» под названием «Окружение заместителя Кернеса приняло 90000000 на трамвайные переезды с драгоценными бетоном», - отмечает само издание.

Следствие выявило, что сначала по соглашению в 2019 году должны были выполнить работы на 50 тысяч гривен, а в 2020 году - на остальные 29,40 млн грн. Но в конце 2019 график изменили дополнительным соглашением. Теперь в 2019 году должны были выполнить работы на 25680000 грн., а в 2020 году - на остальные 4020000 грн.

Итак, по данным следствия, большая часть работ фактически выполнена, в том числе по замене рельсов для трамвайных путей, которые приобрели по завышенным ценам.

Полиция и прокуратура попросила суд предоставить доступ к документам Департамента по тендеру. По мнению прокурора, существовала реальная угроза изменения или уничтожения документов.

Так, по требованию прокурора в адрес директора «Современных Технологий инфраструктуры» от 24 января о предоставлении необходимых документов ответа не было предоставлено, а по требованию прокуратуры от 24 января о предоставлении документов письмом № 969 / 9-20 от 6 февраля прокурором сообщено о необходимости и предоставление постановления следственного судьи или суда.

Суд удовлетворил ходатайство и предоставил прокурору доступ к необходимым документам.

По данным Харьковского антикоррупционного центра, ранее основательницей «Елавтопаса» была Ольга Голинка, а директором - Ирина Ладыженская. По данным системы «YouControl», Голинка входила в кооператив «Маленькая Швейцария» вместе с родственниками директоров харьковских транспортных КП - Еленой Палант, Валерием Липовым и Татьяной Дорош. А Ладыженская была директором ООО «Транс-Техно-Сервис», которое уже выполняло работы по реконструкции трамвайных переездов в 2011 году. К этому предприятию также имел отношение экс-директор КП «Горэлектротранс» Алексей Палант и Вадим Сингуцкий.

На время подписания договора харьковские «Современные Технологии инфраструктуры» принадлежали Аркадию Микитасю, а ныне записаны на Дмитрия Футоряна. Руководит ими Константин Марченко. К февралю 2019 фирма носила название «Елавтопас».

С 2015 подрядчик получил заказов исключительно Департамента на 543 500 000 гривен.

Агентство Телевидения Новости