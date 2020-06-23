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В двух районах Харькова горели автомобили: подозревают поджог

В двух районах Харькова горели автомобили: подозревают поджог

Полиция выясняет обстоятельства возгорания двух автомобилей, которые произошли 22 июня в Слободском и Индустриальном районах Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Около 1:50 в полицию поступило сообщение от работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на улице Киргизской произошло возгорание автомобиля «ВАЗ 2107». 

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства изъяты. Их направили на исследование.

Предварительная причина пожара - поджог горючим веществом.  Информация внесена в Единый реестр учета событий. Решается вопрос об открытии уголовного производства. 

Также, в 05:00 в Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что на бульваре Сергея Грицевца горит автомобиль «Mercedes», принадлежащий 35-летней жительнице района. Информация внесена в Единый реестр учета событий. По данным фактам проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости

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