В двух районах Харькова горели автомобили: подозревают поджог

Полиция выясняет обстоятельства возгорания двух автомобилей, которые произошли 22 июня в Слободском и Индустриальном районах Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Около 1:50 в полицию поступило сообщение от работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на улице Киргизской произошло возгорание автомобиля «ВАЗ 2107».

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства изъяты. Их направили на исследование.

Предварительная причина пожара - поджог горючим веществом. Информация внесена в Единый реестр учета событий. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Также, в 05:00 в Индустриальный отдел полиции поступила информация о том, что на бульваре Сергея Грицевца горит автомобиль «Mercedes», принадлежащий 35-летней жительнице района. Информация внесена в Единый реестр учета событий. По данным фактам проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости