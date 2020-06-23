Спасательная операция на Зерновой: из закрытой квартиры через балкон эвакуировали собаку (видео)

В Слободском районе Харькова спасли собаку, которая надолго была заперта в квартире без хозяина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 21 июня в 16:42 спасателям поступила информация о том, что в жилом доме по ул. Зерновой 53-Б, долгое время на балконе одной из квартир очень громко воет собака.

Жители дома вызвали полицию и спасателей.

По прибытию на место вызова выяснилось, что на балконе пятого этажа находится собака, при этом хозяев квартиры нет дома. Один из спасателей по автолестнице поднялся на балкон, взял собаку на руки и спустил во двор дома.

Представители полиции также присоединились к спасению животного. Инициативные соседи взяли собаку к себе на время отсутствия хозяев.





Агентство Телевидения Новости