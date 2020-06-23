Уроженца Еревана подозревают в организации нелегального казино в Харькове

Следователи сообщили о подозрении 54-летнему уроженцу Еревана, который организовал незаконную деятельность игорного заведения на территории Московского района Харькова.

Сейчас в отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

По результатам проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли 7 игровых автоматов и стол для игры в рулетку.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости