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На Харьковщине вернули государству земельный участок стоимостью более 2 миллионов гривен

На Харьковщине вернули государству земельный участок стоимостью более 2 миллионов гривен

На Харьковщине в государственную собственность вернули земельный участок площадью 2 Га стоимостью свыше 2100000 гривен, который расположен в Краснокутском районе области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в течение 2017 физическим лицом повторно использовано право на бесплатную приватизацию земли одной категории на территории одного из сельских советов Краснокутского района Харьковской области, в результате чего Главным управлением Госгеокадастра в Харьковской области, вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, земельный участок стоимостью более 2100000 гривен был передан в частную собственность. Это и стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.

Решением Краснокутского районного суда Харьковской области отменено вещное право на спорный земельный участок, он возвращен в собственность государства.

Прокуратура обеспечила выполнение решения суда.

 

Агентство Телевидения Новости

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