Врач рассказал о главном очаге заражения COVID-19 после ослабления карантина

Чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, гражданам следует по возможности ограничивать свое пребывание в общественном транспорте, пользуясь велосипедами, самокатами или добираясь до места работы пешком. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Борис Донской.

"Динамика, с которой происходит рост, очень неутешительна. На какой цифре она выйдет на плато, пока что невозможно прогнозировать. Думаю, для того чтобы она не росла, люди принципиально самостоятельно должны изменить свою манеру поведения", – сказал он.

Врач подчеркнул, что дело не только в масках.

"Нужно ограничить контакты, максимально сократить свои выходы из дома. Не сидеть дома на карантине, однако максимально рационально, логистически продумывать, как добраться до работы, чтобы встретить наименьшее количество человек, чтобы контактировать с наименьшим количеством людей".

В этом контексте он предложил тем гражданам, которые пользуются общественным транспортом, попробовать заменить его на личный.

"Представьте себе, если половина населения в Киеве пересядет на велосипеды, самокаты или пройдет эти 5 километров до работы пешком, насколько уменьшится количество контактов, насколько свободнее будет в общественном транспорте", – подчеркнул врач.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что резкий скачок статистики коронавируса в Украине в меньшей степени связан с увеличением количества тестирований. Ключевым фактором роста случаев инфицирования стало ослабление карантина.

Агентство Телевидения Новости