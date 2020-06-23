В Харькове в "чернобыльскую" больницу из "инфекционки" перевели 12 пациентов с СOVID-19

Из 22-й областной инфекционной больницы в Харькове в диспансер радиационной защиты за первый день работы с СOVID-больными перевели 12 пациентов с коронавирусом. Об этом Суспільному рассказала директор медучреждения Ирина Пирогова.

По ее словам, один человек находится в реанимации и 11 - в хирургии.

«К нам переводит инфекционная больница - поступили с положительными ПЦР», - сказала Пирогова.

Пациентов с коронавирусом размещают в четырехэтажном этаже, для них выделили реанимацию и отделение хирургии, которые расположены рядом. Доступ к другим корпусам медучреждения перекрыт.

"Мы разместили в четырехэтажном здании. Здесь лечатся больные с COVID. На четвертом этаже в настоящее время. Там расположена реанимация и отделение, в котором они лечатся", - пояснила директор.

При этом пожилых чернобыльцев, проходивших лечение в этом корпусе на других этажах, попросили выписаться или перейти в другие корпуса.

"Чернобыльцы - иммунодефицит. Это люди, которые получили дозу облучения. Поэтому, конечно, снижение иммунитета присутствует. Поэтому объясняли, что на фоне сниженного иммунитета, кто готов выписаться, выписывайтесь. Кто готов остаться и лечиться - они лечатся в том корпусе", - пояснила Пирогова.

"Чернобыльцы в корпусе, который в конце, третий корпус, мы полностью перекрыли выходы ... Этот корпус полностью изолирован", - добавила она.

Как сообщалось, с 22 июня, несмотря на протесты чернобыльцев , Харьковский областной диспансер радиационной защиты начал принимать больных СOVID.

Из-за столкновений между протестующими и правоохранителями пострадали двое 24-летних полицейских, их забрали в больницу.

23 июня полиция сообщила, что подозрение в столкновениях под " чернобыльским" диспансером объявили 68-летнему чернобыльцу, жителю Лубнов Полтавской области..

Уголовное производство открыто по трем статьям: «Угроза или насилие в отношении милиционера», «Блокировка транспорта» и «Хулиганство».

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