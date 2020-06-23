Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:41
Просмотров: 55

"Сухой" матч украинского вратря Андрея Лунина за испанский "Овьедо"

Сухой матч украинского вратря Андрея Лунина за испанский Овьедо

Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин, родившийся в Харьковской области, принадлежащий мадридскому "Реалу" и выступающий на правах аренды за "Овьедо", сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В матче 34-го тура Сегунды - второго по силам испанского футбольного дивизиона, "Овьедо" играл в гостях против "Спортинга" из Хихона и одержал победу 1:0.

Победный гол на 70-й минуте в контратаке провел футболист "Овьедо" Борха Санчес.

За три минуты до финального свистка мяч побывал и в воротах Лунина, но гол не был засчитан по причине минимального офсайда у футболиста "Спортинга".


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 