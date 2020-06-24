Медики назвали полезные привычки для поддержания здоровья легких

Медики рассказали о нескольких привычках, соблюдение которых поможет поддержать здоровье легких, а также дыхательных путей. Состояние последних зависит от ряда внешних факторов, включая экологию.

Прежде всего эксперты рекомендуют отказаться от курения, поскольку с этой привычкой связано множество негативных последствий для организма. На фоне пристрастия к сигаретам у человека повышается риск рака легких, ХОБЛ и т.д. У курильщиков наблюдается сужение дыхательных путей, на фоне чего на дыхательные мышцы оказывается большее давление и человеку становится сложнее дышать. При этом отмечается, что отказ от курения является положительным решением в любое время. Американская ассоциация пульмонологов призывает дышать чистым воздухом. Нужно не загрязнять его хотя бы в помещениях. Опасность могут представлять химические загрязнители или привычка курить дома. Предпочтительнее воздерживаться от занятий на свежем воздухе, если последний не может похвастаться чистотой.

Медики советуют уделять внимание профилактике бактериальных инфекций. При поражении последними верхних и нижних дыхательных путей возможны неприятные последствия. В рамках профилактики респираторных инфекций следует регулярно мыть руки с мылом, делая это после улицы, перед приготовлением пищи, при посещении уборной или прикосновении к мусору. Также лучше не трогать руками лицо, особенно глаза, нос и рот. При кашле и чихании нужно прикрывать рот, желательно использовать для этого салфетки. Магазины рекомендовано посещать, когда там малолюдно, а еще полезным станет соблюдать социальную дистанцию.

Здоровье легких обеспечивают и регулярные занятия спортом, что не зависит от возраста человека. Во время физнагрузок все системы организма работают более интенсивно, кровь обогащается кислородом и питает мышцы. Полезной окажется умеренная аэробная нагрузка хотя бы в течение 30 минут пять дней в неделю.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»