Сегодня 14:10
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Завтра - сессия Харьковского городского совета
Завтра, 24 июня, в сессионном зале горсовета, на площади Конституции, 7 состоится тридцать шестая сессия Харьковского городского совета VII созыва.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
В повестке дня к рассмотрению представлены 86 вопросов и «Разное».
Начало сессии запланировано на 10:00.
В пресс-службе горсовета посетителей мероприятия просят соблюдать карантинные меры и иметь с собой индивидуальные защитные маски.
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