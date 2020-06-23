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Завтра - сессия Харьковского городского совета

Завтра - сессия Харьковского городского совета

Завтра, 24 июня, в сессионном зале горсовета, на площади Конституции, 7 состоится тридцать шестая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В повестке дня к рассмотрению представлены 86 вопросов и «Разное».

Начало сессии  запланировано на 10:00.

В пресс-службе горсовета посетителей мероприятия просят соблюдать карантинные меры и иметь с собой индивидуальные защитные маски.

 

Агентство Телевидения Новости

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