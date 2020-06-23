На Прикарпатье и Буковине из-за непогоды введен режим чрезвычайного положения. Дожди размыли мосты и дороги, людей эвакуируют.

Жители села Яблуница Ивано-Франковской области сообщили на горячую линию "102", что из-за плохих погодных условий в реку Белый Черемош слетело транспортное средство. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Ивано-Франковской области.

На место были отправлены правоохранители и спасатели. Следователи предварительно установили, что ночью дорогу частично размыла река из-за сильных дождей и поднятия уровня воды.

Позже местные СМИ сообщили, что в результате данного происшествия погибли два человека - мужчина-водитель и женщина-пассажир.

Также сообщается, что из-за сильных дождей и высокого уровня воды в реках в селе Дземброня женщина 1948 года рождения упала в бурный поток воды и погибла.

В Ивано-Франковской области из-за ухудшения погодных условий объявили III уровень опасности (красный).

В горных реках поднимается уровень воды до 2 м. Спасатели до сих пор устраняют последствия непогоды и эвакуируют местное население.

Позже в Ивано-Франковской ОГА сообщили, что в результате непогоды полностью отрезанными от цивилизации оказались четыре села - Быстрец, Дземброня, Шибене и Зеленое. Также затруднен проезд между населенными пунктами Гринява - Грамотное, Красноилье - Перекрестное, Верхний Ясенив - Головы, Долгополое - Кохан, Растоки - Барвинкив.

По информации местных властей, дожди и ливни размыли почти 74 км берегов, уничтожили или повредили около 8 км берегоукреплений. Также непогода разрушила 10 км дамб, один водозабор и 11 автомобильных мостов. Еще 24 дорожных и семь пешеходных мостов подверглись частичному разрушению.

В ГосЧС сообщили, что доставляют еду жителям пострадавших регионов вертолетами. Всего к ликвидации последствий непогоды в западных областях от ГосЧС привлечены более 300 человек и 70 единиц техники.





Агентство Телевидения Новости