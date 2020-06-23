Скандал с зарплатами в ЦИК: выплаты урезали почти всем членам

После скандала с зарплатами за апрель, за май членам Центризбиркома зачислили выплаты в соответствии с ограничениями.

В прошлом месяце Центральная избирательная комиссия выплатила более чем по 100 тысяч гривен зарплаты только двум членам, остальные 15 членов получили выплаты сниженные в пять раз.

Об этом свидетельствует ответ секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

Как известно, с апреля и до завершения карантина парламент ограничил зарплаты должностных лиц органов власти 47 230 гривнами.

При этом зарплата 15 из 17 членов ЦИКа за апрель составила от 245 до 362 тысяч гривен за счет выплаты им материальной помощи на оздоровление и использования части отпуска, которые не ограничены. Выходит, чиновники получили больше денег, чем разрешил Кабмин.

Однако уже за май 15 членам Центризбиркома зарплата была сокращена в соответствии со введенным ограничением: двум членам было начислено 34,8 тыс. и 41 тыс. гривен, а остальным 13 – по 47,2 тыс. гривен.

Но еще двум представителям ЦИКа было начислено больше, чем положено. Виктория Глущенко и Аедрей Гевко получили 112 597 гривен и 127 179 гривен соответственно. Это представители Батькивщины и Голоса в парламенте.

Таким образом, в связи с ограничением зарплата 15 членов ЦИКа снизилась в среднем в пять раз.

Агентство Телевидения Новости