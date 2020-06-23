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Избил и обыскал квартиру: харьковчанина подозревают в совершении двух преступлений

Избил и обыскал квартиру: харьковчанина подозревают в совершении двух преступлений

40-летнего харьковчанина правоохранители подозревают в нанесении легких телесных повреждений малознакомому мужчине и незаконном проникновении в его квартиру.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что в конце апреля на улице Танкопия злоумышленник подошел к малознакомому мужчине и потребовал от него открыть дверь квартиры, где он временно проживал. 

Получив отказ, злоумышленник с товарищем силой завладели ключами от дома потерпевшего, обыскали квартиру, после чего скрылись.

По данному факту следователем Немышлянского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Сейчас харьковчанину сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений. Досудебное расследование продолжается.

 

Агентство Телевидения Новости

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