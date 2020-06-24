Открытие границ ЕС: смогут ли украинцы попасть в Европу с 1 июля?

Европейский Союз, после закрытия границы из-за пандемии коронавируса COVID-19, планирует с 1 июля разрешить въезд на свою территорию иностранцам. При этом ограничения остаются в силе, в том числе, для граждан США. Украина также может оказаться в списке стран, из которых въезд в Евросоюз запрещен, сообщает The New York Times со ссылкой на проект решения Европейской комиссии.

Перечень составляли на основании показателя количества новых случаев COVID-19, обнаруженных в странах за последние 14 дней, на 100 000 населения. Так, в США этот показатель пока составляет 107, что намного больше, чем в среднем по ЕС - до 20. Впрочем The New York Times отмечает, что перечень учитывает ряд других эпидемиологических критериев.

Всего же Европейская комиссия выложила два варианта перечня стран, въезд из которых после 1 июля в ЕС будет запрещено: в одном - 47 стран, в другом - 54 (в нем более жесткие критерии). Окончательное решение о том, из каких стран въезд в ЕС позволят, а с каких - нет, ожидается в начале следующей недели.

Отметим, что Украина, скорее всего, также будет входить в перечень стран, из которых запрещен въезд в ЕС. Так, в период с 10 по 23 июня в стране обнаружили 10218 новых случаев инфицирования коронавируса.

Если принять за численность населения Украины 41,98 миллиона человек (данные Всемирного банка на 2019), то показатель новых случаев за последние 14 дней в 100 000 населения, составляет 24,3 - это больше, чем в среднем по ЕС. А потому, если критерии формирования стран "красной" зоны в ЕС останутся неизменными, Украина также к ней попадет.

Агентство Телевидения Новости