Непогода в Западной Украине: людей эвакуируют, есть погибшие

Затопление на западе Украины превосходит масштабы 2008 года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после первичной инспекции региона в среду, 24 июня.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года", – отметил премьер.

По его словам далее проинспектируют горный район, а после обеда состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где примут необходимые для преодоления последствий стихии решения.

Кроме того он сообщил, что из-за непогоды в городе Галич Ивано-Франковской области затопило районную больницу. Там проводится эвакуация больных, но есть определенные сложности из-за того, что в медучреждении есть заболевшие коронавирусом.

Отметим, что в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро среды обесточены 120 населенных пунктов в шести областях Западной Украины. Сообщается о троих погибших людях в Ивано-Франковской области.

Агентство Телевидения Новости