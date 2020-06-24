Нарушение карантинных требований на сессии Харьковского городского совета: за дело взялась полиция

Сегодня, 24 июня, в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

С соответствующим заявлением обратился 52-летний депутат, который присутствовал на сессии. По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.

Сейчас информация о происшествии зарегистрирована в Едином учета Шевченковского отдела полиции.

Агентство Телевидения Новости