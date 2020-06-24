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Парад без масок: как в Москве праздновали Победу

Парад без масок: как в Москве праздновали Победу

В Москве провели парад на День Победы, несмотря на пандемию коронавируса и возрастающее количество заражений в стране. В этом году его перенесли с 9 мая на 24 июня по просьбе российских ветеранских организаций.

Фото с события опубликовали на Reuters. На фотографиях видно, что мероприятие на Красной площади проходит массово. Люди не соблюдают дистанции и лишь единицы имеют средства индивидуальной защиты, которыми прикрывают рот. А сами участники парада стоят впритык.

Отметим, чтобы посидеть с президентом России Владимиром Путиным на параде, почти 80 ветеранов Второй мировой войны изолировали на две недели.

Агентство Телевидения Новости

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