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Закрытые окна и работающий кондиционер повышают риск заболевания COVID-19

Закрытые окна и работающий кондиционер повышают риск заболевания COVID-19

Если кондиционер работает, то окно должно быть открытым на проветривание, предостерегает эпидемиолог и эксперт по вопросам инфекционного контроля Андрей Александрин.

По его словам, кондиционер работает по принципу рециркулятора.  Во время работы большинство бытовых кондиционеров не подают свежего воздуха извне. И воздух циркулирует в замкнутом пространстве.

"Более того, они (кондиционеры – ред.) высушивают воздух, а значит, создают больше инфекционных рисков для распространения микробов. В том числе, для COVID-19 ", - объяснил эпидемиолог и добавил, – при работающем кондиционере обязательно держите окна на проветривание".

Агентство Телевидения Новости

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