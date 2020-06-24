Нехватка медперсонала в "чернобыльской больнице" и областной инфекционке. Сколько людей уволилось и какие врачи нужны?

В областном диспансере радиационной защиты населения пока находится 14 пациентов с коронавирусом, из них четверо - в реанимации. Первых больных здесь начали принимать два дня назад. Хотя открытие этой больницы, как учреждения второй линии для борьбы с Covid-19, сопровождалось акциями протеста. На митинги выходили харьковские чернобыльцы, а десятки специалистов отказались работать с инфицированными людьми.

Сейчас в одном из корпусов лечатся ликвидаторы: около 50 человек. Людей с коронавирусом размещают в другом здании, чтобы пациенты не контактировали между собой.

Лечить инфицированных вирусом согласились меньше двух десятков медиков, рассказывает главный врач диспансера Ирина Пирогова. Основная причина отказов и увольнений - страх заразиться самому или заразить родственников.

Ирина Пирогова, глав. врач областного диспансера радиационной защиты населения:

За последнюю неделю уволились 2 врача, 4 медсестры и 6 санитарок. Массового увольнения как такового нет, просто есть отказы от работы с пациентами инфицированными. Ну, если сейчас придут хотя бы 6 анестезиологов, будет в общей сложности, и порядка 10 терапевтов, то мы пока перекроем эту ситуацию. Но, кроме этого, у нас сейчас наибольшая проблема будет стоять острая - средний и младший медицинский персонал.

Ирина Пирогова говорит - для нее отказы и увольнения стали сюрпризом. Ведь раньше, формируя бригады, общались со специалистами, рассказывали об условиях работы и надбавки, и десятки медиков соглашались. Потом - резко передумали. Теперь в диспансере ищут желающих работать с Сovid-инфицированными. Впрочем, как и в областной инфекционной больнице. Нужны анестезиологи, рентгенологи, медсестры и санитарки. Без помощи коллег не обойтись, говорит врач инфекционки Владимир Корсунов. С наплывом больных едва удается справиться, и кислорода в медучреждении на всех не хватает.

Владимир Корсунов, врач-анестезиолог Хар. обл. инфекционной больницы:

Скорые едут поминутно, поэтому больница как была перегружена, как было в ней 240 пациентов, так и на сегодня - 246. Напоминаю, она 200-коечная. Не по количеству кроватей, а по количеству персонала. Продолжается ситуация с нехваткой кислорода. В плане персонала - некоторые люди приходят, но это единичные приходы, скажем так.

В горсовете помочь в разгрузке переполненной областной инфекционки пока не могут, уверяют чиновники. Сейчас в 13 и 17 больницах принимают людей на долечивание после осложнений, уже с негативными тестами. И хотя большинство инфицированных в регионе - именно жители Харькова, говорят - принимать такие важные решения не в их компетенции.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения:

Це не наша компетенція, не плутайте - це компетенція охорони здоров'я і Кабінету Міністрів України. Вони надають нормативні акти які регулюють ці питання. Вони позначають, де перша лінія лікарень у містах з місцевим самоврядуванням, хто займається фаховою допомогою людям, які захворіли на Сovid.

Между тем, на Харьковщине продолжает расти количество больных с подтвержденным коронавирусом - за минувшие сутки добавилось еще 47 человек.

Агентство Телевидения Новости