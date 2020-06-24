Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:00
Просмотров: 91

На Харьковщине маленький мальчик выпал из окна двухэтажного дома

На Харьковщине маленький мальчик выпал из окна двухэтажного дома

Вчера, 23 июня, в Липецкое отделение полиции поступило сообщение от врача о том, что в селе Глубокое мальчик 2018 рождения выпал из окна.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, по словам 36-летней матери малыша, она находилась на кухне. Сын же играл в другой комнате, залез на подоконник, оперся на москитную сетку и вместе с ней выпал на улицу. Женщина сразу вызвала врачей. В настоящее время она с сыном находится в медицинском учреждении.

По данным полиции, родители к уголовной и административной ответственности не привлекались, к употреблению спиртных напитков не склонны и по месту жительства характеризуются удовлетворительно.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 