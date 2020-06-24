Год медицины или год парков и скверов? Депутаты без масок провели очередную сессию горсовета

Мэр начинает очередную сессию горсовета без маски. Пренебрегает карантином и секретарь Александр Новак, и подавляющее большинство депутатов. Этим, кстати, уже занялись правоохранители. Сообщили, что уже опросили свидетелей, а сам факт зарегистрировали в Едином учета Шевченковского отдела полиции.

Чиновники же начинают сессию по присвоению звания почетных харьковчан и обсуждения изменений в бюджет. Директор Департамента бюджета и финансов отчитывается: субвенция на образовательные вопросы составляет в общем около 49000000 гривен и еще 2 миллиона пойдет на борьбу с Covid.

Татьяна Таукешева, директор Департамента бюджета и финансов

На выплату заработной платы работников коммунальных предприятий города Харькова предлагается направить 60 миллионов гривен , в том числе КП "Тепловые сети" 46 миллионов гривен на приобретение троллейбусов с автономным ходом на условиях финансового лизинга предлагается выделить средства в сумме 93, 7 млн. гривен. Это - на приобретение 50 троллейбусов.

А вот на реконструкцию нежилого здания БТИ на площади Павловской депутаты выделили еще 30 миллионов и на программу по компьютеризации - более семи с половиной.

Но вот, по словам депутата горсовета Игоря Черняка, то в год, который в Харькове объявлен годом медицины, и, собственно, в период пандемии увеличение объема бюджетного финансирования как раз медицины - не происходит.

Черняк также коснулся вопроса условий работы врачей, который, собственно, уже ставился неоднократно, речь именно о доплатах городским медикам, чтобы мотивировать их работать в сложных условиях, чтобы ситуация с областным диспансером радиозащиты не повторилась.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Є значна кількість проблем, які пов'язані і з оснащенням у лікарнях, і з обладнанням, і так далі, в тому числі, власне, і зі станом їх, тому є значна частина і поліклінік і дитячих поліклінік, які знаходяться, ну, відверто у жахливому стані. Знову ж таки, ми не бачимо серед того, за що ми голосуємо, - куди ми розприділяємо кошти, такої статті видатків як на доплати медичним працівникам.

Еще одна доплата, о которой говорил депутат, - денежная поддержка медикам, которые заболели Covid. На что Геннадий Кернес ответил, что все поликлиники имеют собственные счета, деньгами на которых могут распоряжаться по своему усмотрению. Также мэр добавил, что, собственно, сегодня город выделил облсовету именно для 22-й инфекционки 2 млн гривен.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Ті кошти, які тратить область, ми їм компенсуємо в той змозі, яку ми можемо. Прошу вас: щоби ми були послідовні в тому, начасі зараз витрачати ті кошти, які потім ми будемо передавати непонятно куди.

А вот понятно куда, по мнению горсовета, так это ценные приобретения в период пандемии для парка Горького. Это и рулонный газон за 600 000 гривен, который Киев приобрел вдвое дешевле. Велопарковки с завышением цены в три раза и резиновую плитку на два миллиона, когда, по информации антикорупционщиков, на последней можно было сэкономить минимум миллион.

- Звернути увагу керівництва міської ради, як в умовах карантину продовжуються, вибачте, неефективне використання коштів цим комунальним підприємством. Дякую . - Дякуємо тоже. Так.

Прокомментировать закупки парка, который и так убыточный и который, собственно, по уши в долгах, градоначальник не смог. И сессионный зал Геннадий Кернес покинул раньше окончания.

Агентство Телевидения Новости