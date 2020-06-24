Царство бетона и уничтожение растений: харьковчане вышли на эко-пикет под стенами мэрии

Ольга пришла под стены горсовета с плакатом "Хватит косить траву", к пикету девушка присоединилась, потому как, говорит, экологическая ситуация в Харькове ее крайне беспокоит.

Ольга, участница пикета

В нас всю рослинність просто скошують в нуль, а рослинність виконує дуже багато екологічних функцій - це і утримання вологи в ґрунті, і дуже багато функцій утримання пилу, який літає містом.

Кроме Ольги бездумным скашивание всего без разбора под ноль считают еще несколько десятков горожан, которые также пришли на пикет перед началом сессии. Больная тема, говорит представитель "Зеленого фронта" Олег Перегон, и кронирование деревьев. Эколог уверяет: если действительно есть реальная потребность, резать надо не более трети кроны дерева. Вообще, говорит Олег, в Харькове над растениями будто бы издеваются.

Олег Перегон, эколог "Зеленый фронт"

Ну, я простий приклад наведу, який може кожна людина побачити - за правилами утримання зелених насаджень пристовбурна лунка має бути не менша, ніж два на два метри, а на старих вулицях допускається 1.5 на 1.5. Ми дуже часто бачимо, що асфальтом закатано все. І рослині немає води, немає можливості рости і розвиватись.

К пикету присоединились и депутаты. На сессии к своим коллегам и мэру обратился Сергей Утевский.

Сергей Утевский, депутат горсовета, профессор кафедры зоологии и экологии животных ХНУ им. Каразина.

Міська влада не звертається до експертів, які є в нашому місті, у нас є багато університетів, науково-дослідних інститутів і у нас достатньо ботаніків, дендрологів і фахівців з рослинності, які можуть дати цінні поради і визначити, що можна робити з рослинами в нашому місті.

Депутат передал председателю городского совета письменные требования горожан, которые те подкрепили своими подписями. Геннадий Кернес пообещал с письмом ознакомиться и дать ответ.

Агентство Телевидения Новости