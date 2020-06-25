Ливни в западных областях Украины привели к разрушению почти 150 км автодорог и 90 мостов

Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Всего, по данным ГСЧС, на территории области погибло - 3 человека ( в Ивано-Франковской области).

Как отмечается, подтоплено 10 399 жилых домов и 9 фельдшерско-акушерских пунктов;

- затоплены 4 546 подвалов, 15 610 приусадебных участков и 7 959 колодцев;

- разрушены 149 км автодорог, 4146 м береговых укреплений и 90 мостов

- повреждено 586 км автодорог и 169 мостов.

По информации ГСЧС, по состоянию на 7 часов 25 июня остаются подтопленными 234 населенных пункта в 16 административных районах.

Спасатели эвакуировали из зоны подтопления в пределах населенных пунктов (к родственникам или соседей) 548 человек, оказана помощь по буксировке из зоны затопления 6 транспортным средствам, в которых находилось 11 человек. Спасены из подтопленных жилых домов 286 человек.

Откачана (отведена) вода из 203 жилых домов, хозяйственных зданий и 1 объекта, (остаются подтопленными 9 157 дома, 8 фельдшерско-акушерских пунктов), отведена вода из 94 домохозяйств (ориентировочно 16 тыс. 600 куб.)

Расчищено 7 участков автомобильных дорог от оползня протяженностью около 65 м (остались разрушенными - 116 км и поврежденными - 487 км), убрано 13 поваленных на проезжую часть деревьев.

Доставлено для населения 3 750 кг продуктов питания (мука, сахар, крупы, хлеб) и 1 тысяча литров питьевой воды для жителей Верховинского, Тисменицкого и Тлумацкого районов, где отсутствует транспортное сообщение, в т.ч. 2 500 кг доставлен вертолетами ГСЧС «Superpuma» к жителям Верховинского района.

Также вертолетами с отрезанных стихией участков Верховинского района были переправлены 3 женщины, из них 2 роженицы, 3 малолетних ребенка и 1 мужчина.

Всего к работам на территории области привлечены 1 563 человека и 410 единиц техники, из них от ГСЧС 445 человек и 76 единиц техники (в том числе 30 человек и 6 единиц техники 2 СЦШР, 2 вертолета ГСЧС).

Агентство Телевидения Новости