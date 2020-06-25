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В Харьковской области на поле загорелся комбайн
В Харьковской области вблизи поселка Кегичевка в поле частного фермерского хозяйства на поле во время работы загорелся комбайн.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сообщение о возгорании кормоуборочного комбайна «CLAAS JAGUAR 840», 1997 года выпуска поступило спасателям 24 июня в 16:50.
На момент прибытия пожарных комбайн был охвачен огнем на площади 9 кв.м.
Спасатели применили воздушно-механическую пену и уже в 17:07 локализовали огонь, в 17:35 окончательно ликвидировали пожар.
Предполагаемая его причина - неисправность топливной системы двигателя комбайна.
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