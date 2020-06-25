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Украина бьет антирекорды по COVID-19: за сутки - почти тысяча заболевших, на Харьковщине - 56 новых случаев

Украина бьет антирекорды по COVID-19: за сутки - почти тысяча заболевших, на Харьковщине - 56 новых случаев

В Украине зафиксировано 994 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, на Харьковщине за сутки коронавирус выявлен у 56 человек.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Минздрава Украины.

«25 июня по состоянию на 9:00 в Украине зафиксировано 40008 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1067 - летальные, 17758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая коронавируса. Всего проведено 606 766 тестирований методом ПЦР», - говорится в сообщении.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 1753 случая;

Волынская область - 2024 случая;

Днепропетровская область - 1069 случаев;

Донецкая область - 399 случаев;

Житомирская область - 1337 случаев;

Закарпатская область - 2454 случая;

Запорожская область - 561 случай;

Ивано-Франковская область - 2171 случай;

Кировоградская область - 636 случаев;

г. Киев - 4613 случаев;

Киевская область - 2373 случая;

Львовская область - 4627 случаев;

Луганская область - 75 случаев;

Николаевская область - 377 случаев;

Одесская область - 1465 случаев;

Полтавская область - 301 случай;

Ровенская область - 3248 случаев;

Сумская область - 277 случаев;

Тернопольская область - 1815 случаев;

Харьковская область - 1947 случаев;

Херсонская область - 188 случаев;

Хмельницкая область - 645 случаев;

Черновицкая область - 4531 случай;

Черкасская область - 616 случаев;

Черниговская область - 506 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 июня 2020 в Центр поступило 1305 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 83 744 сообщения о подозрении на COVID-19.


Агентство Телевидения Новости

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