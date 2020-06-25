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На футбольном поле харьковского стадиона скончался мужчина, полиция открыла уголовное дело

На футбольном поле харьковского стадиона скончался мужчина, полиция открыла уголовное дело

На футбольном поле харьковского стадиона «Металлист» накануне вечером скончался мужчина-иностранец.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 июня в 22:33 в полицию от медиков поступило сообщение о том, что на тренировочном футбольном поле, расположенном на улице Плехановской, умер 29-летний мужчина.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции.

Было установлено, что во время игры в футбол 29-летнему гражданину Ирака стало плохо. На место сразу прибыли медики, но спасти мужчину не удалось.

Тело умершего направили в морг.

Следователем Слободского отдела полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть» и назначена экспертиза.

 

Агентство Телевидения Новости

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